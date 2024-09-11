Afyonkarahisar’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kaza, kent merkezindeki Erenler Mahallesi ANS Kavşağı’nda gerçekleşti.

Kaza anı

Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle H.Ç.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri, Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait halk otobüsü, M.E.T. tarafından kullanılan araca çarptı.

Olay yerinde can verdi

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar arasında 3 araç sürücüsü ile birlikte İ.G., B.N.Y., A.U.C., B.E., ve T.E. yer aldı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak, otomobilin sürücüsü M.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.