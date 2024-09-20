Eskişehir’de, çocuğuna sağlık raporu vermeyen aile hekimini darp eden bir anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.
Olayın ayrıntıları
Edinilen bilgilere göre, Y.C. adlı kadın, A.D. isimli sağlık personeline, oğluna rapor vermediği gerekçesiyle saldırdı. Olayın ardından, sağlık çalışanı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Y.C.’yi gözaltına aldı.
Cezaevine gönderildi
Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra, "Sağlık Çalışanına Görevi Dolayısıyla Kasten Yaralama" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yapılan duruşma sonucunda, Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.