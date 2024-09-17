Ege Turizm Merkezi Projesi’nin sabote edildiği iddiasıyla başlayan tartışmalar alevlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasındaki atışmaya, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. Kaya, Soyer’in projeyi engellediğini öne sürerek sert eleştirilerde bulundu.

Bakan Ersoy ve Soyer arasında alevlenen tartışma

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Projesi’nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini iddia etmişti. Ersoy, projenin Çeşme ve çevresi için büyük bir turizm potansiyeli sunduğunu, ancak Soyer’in buna karşı çıkarak İzmir’in geleceğine zarar verdiğini belirtmişti. Soyer ise bu iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile yanıt verdi.

Soyer’in açıklaması şöyle: “Söz konusu proje ulaşımı, altyapısı, temiz suyu bile çözülmeden getirilen ham bir projeydi. Sabote etmek yerine ‘Çeşme’nin geleceğinin karartılmasına engel oldum’ demek daha doğru olur. Bu projeye engel olmaktan gurur duyuyorum.”

AK Partili Kaya’dan sert eleştiriler

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, projeye engel olunmasını sert bir dille eleştirerek, Soyer’i İzmir’in kalkınmasına karşı çıkmakla suçladı. Kaya, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Soyer’in İzmir’in geleceği için büyük bir öneme sahip olan projeyi engellediğini ve bunu “gururla” anlattığını belirtti.

Kaya’nın açıklamaları: “CHP ve Tunç Soyer, İzmir'in hayrına olan her şeye karşı çıkıp engel olarak, kentimizin geleceğini karartmıştır. Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi, İzmir'in esnafına, köylüsüne, iş insanına büyük katkı sağlayacaktı. Ancak bu projeye engel olundu.”

Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi nedir?

Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi, İzmir ve çevresinde turizmi geliştirmek amacıyla hazırlanmış, beton ayak izi yalnızca %1,2 oranında olan çevre dostu bir projeydi. Projede agro-turizm alanları ve halka açık plaj alanları yer alıyordu. Kaya, bu projeyle İzmir’in yılda 2,5 milyon daha fazla turist çekeceğini, 55 bin yeni istihdam yaratılacağını ve turizmin 12 aya yayılacağını belirtti.

Kaya’nın görüşü şu şekilde: “Bu proje hayata geçtiğinde İzmir ekonomisine büyük katkı sağlanacak, esnaf ve köylü kazanacaktı. Ancak Soyer ve CHP zihniyeti, bu tür kalkınma projelerine her zaman karşı çıkarak İzmir’in geleceğini karartıyor.”

"Çeşme’nin geleceği için karşı çıktım"

Tunç Soyer ise projeye karşı çıkışını, Çeşme’nin geleceğini koruma amacıyla yaptığını savunuyor. Soyer, altyapısı tamamlanmamış, çevreye zarar verebilecek bir projeyi onaylamanın doğru olmadığını belirterek, “Bilimsel raporlara rağmen bu plansız alanın imara açılması Çeşme’nin geleceğini karartırdı” dedi.

CHP ve Tunç Soyer, İzmir'in hayrına olan her şeye karşı çıkıp engel olarak, kentimizin geleceğini karartmıştır.



Bunu biz defalarca söyledik, en son kendisi de itiraf etti.



7 üniversitenin bilimsel raporlarıyla hazırlanan, çevre dostu olduğu ve ters ozmoz teknolojisi ile su… — Mahmut Atilla Kaya (@MAtillaKaya) September 17, 2024