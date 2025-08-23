NAZİLLİ /Aydın, - TFF 3. Lig 4.Grup ekiplerinden Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Antrenörler, Futbolcular TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçında bahis oynandığı gerekçesi ile PFDK’ye sevk edildiler. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Nazillispor’u 2022-2023 sezonunda oynanan ve 0-0 biten Ankaraspor maçı nedeniyle ‘müsabaka sonucunu etkileme’ ve ‘bahis iddiası’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Başkan Kaya açıklamalarda bulundu.

Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, sevk kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Başkan Şahin Kaya açıklamalarda bulunarak, “Savcılığın delil bulamadığı dosya iki yıl sonra tekrar açıldı. Savcılığın bile ispat ve delil bulmadığı bir durum var ortada. İki sene sonra tekrar sevk yapılmasının altında farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Futbolda temiz eller operasyonu istiyorlarsa kimlerin neler yaptığı ortada. Ülkemizin bütün savcılarını göreve davet ediyorum. Ne varsa ortaya çıksın” dedi.

-‘Resmi bahis şirketleri bültene almadı, hangi bahis oynanmış ?’

Sevk gerekçelerine ilişkin büyük çelişkiler olduğunu vurgulayan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, “Resmi bahis şirketlerinin bültene almadığı bir maç için ‘bahis yapıldı’ denmesinin izahı yoktur. Yabancı bazı sitelerde bahis oynanmış diyorlar, kim oynamış, nereden oynamış belli değil. Hesaplarımız iki yıl boyunca takip edildi. Herhangi bir hareketlilik söz konusu değilken, maçın hakem heyeti, gözlemci raporları da maçın normal seyrinde oynandığını belirtmişken birçok kişinin sevk edilmesi inanılmaz saçma” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Başkan Şahin Kaya, “Zonguldakspor’un parayla satın aldığı maçlar ortadayken, çifte standart uygulanıyor. Zonguldakspor’un son 7-8 maçını parayla satın aldığı ortadayken, kendi hatalarını bizim üzerimizden örtmesini kabul etmiyoruz. Bizim alnımız ak, TFF Başkanı ile görüşeceğim. Bu çok önemli olan sürecin takipçisi olacağız. Kulüp avukatlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Ben yarın bizzat TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu görüşeceğim. Alnımız ak, bir şey çıkacağını düşünmüyorum” diye konuştu.