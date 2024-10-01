Ülkemizde ve dünyada akıllı telefon fiyatları, özellikle amiral gemisi modellerinde oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Kullanıcılar, bu cihazları satın almak için ciddi meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Ancak, Japonya’daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (OIST) tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, bu durumu değiştirebilir.

Yeni teknoloji ile çip üretim maliyetleri azalacak

Geliştirilen teknoloji, çip üretim maliyetlerini ve dolaylı olarak akıllı telefon fiyatlarını düşürecek. Örneğin, MediaTek'in çok yakında tanıtılması beklenen Dimensity 9400 işlemcisi, 30 milyar transistöre ev sahipliği yapacak. Bu transistörlerin çalışabilmesi için EUV makinelerine ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu makinelerin yalnızca bir şirket tarafından üretildiği ve fiyatlarının 400 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu yüksek maliyet, telefon fiyatlarının düşmesini engelliyor.

Enerji verimliliği ve maliyet avantajı

Japon bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknoloji, mevcut EUV makinelerinin yalnızca yüzde 10'u kadar enerji harcıyor. Mevcut makineler 200 milyon doları aşan maliyetlere ve 1 MW enerji tüketimine sahipken, yeni teknoloji 100 kW'tan daha az güç harcayarak maliyetleri 100 milyon doların altına çekebiliyor.