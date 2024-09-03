İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin 6 yıldır süren evlat nöbetlerinin sonucunda 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin 6 yıl önce başlattıkları bu nöbetin bugün itibarıyla 6. yılına girdiğini hatırlattı.

Yerlikaya, annelerin sabır ve şefkatin sembolü olduğunu vurgulayarak, acılarını içlerine akıtarak bu uzun mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, annelerin kararlılığının ve mücadelelerinin, terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirten Yerlikaya, bu mücadelenin, evlatlarına kavuşmayı bekleyen diğer ailelere de umut verdiğini kaydetti.

Annelerin, sabrın ve şefkatin timsali olduğunu, acılarını içine akıttığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleri bugün 6. yılına girdi. Anneler, sabrın ve şefkatin timsalidir. Acılarını içine akıtır. Ama söz konusu olan evladıysa, Diyarbakır surları kadar da güçlü durur. Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz."

Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleri bugün 6. yılına girdi.



Anneler, sabrın ve şefkatin timsalidir. Acılarını içine akıtır. Ama söz konusu olan evlâdıysa; Diyarbakır surları kadar da güçlü durur.



Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim… pic.twitter.com/KRu8oO9MRB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 3, 2024