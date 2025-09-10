Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nin kapasite artışı için Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği tarafından ÇED başvurusu yapıldı. Projenin halkın katılımı toplantısı 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının yer ve saati daha sonra açıklanacak.

Başvuruya göre kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki kullanım alanı genişletilecek ve tesis faaliyet alanı artırılacak. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’ne üye firmalar mevcut ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Mavi Denizcilik Gemi Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., tesisleri 2024 yılında devralmış olup, proje bedeline makine ekipmanları dahil edildi.

Kıyı kenar çizgisinin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarının kullanımı, İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ecrimisil bedelleri ile gerçekleştiriliyor. 22 firma için toplam proje bedeli 70.995.840,83 TL olarak belirlendi.

Gemilerin sökülme sayısında düşüş

Proje tanıtım dosyasına göre Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ndeki gemi sökümü sayısında düşüş gözlemlendi. 2012’de 281 olan sökülen gemi sayısı 2022’de 86’ya geriledi. 2023 yılının ilk 10 ayında ise 45 gemi söküldü.

Tesisler, 1977 yılında çalışmalarına başladı ve o dönemin mevzuatına göre ÇED ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nden muaf durumda.

Gemi sökümünün çevre ve insan sağlığına etkileri raporlara yansıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin “Aliağa Bölgesi Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç Raporu” ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın “İzmir İli Aliağa İlçesi Çevre Durum Tespiti Projesi Sonuç Raporu” çevre kirliliğini ortaya koydu.

Proje tanıtım dosyasında şu ifadeler yer aldı:



