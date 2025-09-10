Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde yer alan, boşanan eski eşlerin yeniden evlenmek istemeleri hâlinde mahkemece bekleme süresinin kaldırılabileceği hükmüne ilişkin iptal başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Kararın gerekçesi ilerleyen günlerde açıklanacak.
İstanbul 8. Aile Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinin “kadın için bekleme süresi” başlıklı hükmüyle ilgili bir davada, eski eşlerin yeniden evlenmesi hâlinde mahkemece 300 günlük bekleme süresinin kaldırılabilmesini düzenleyen son fıkrasının iptali için AYM’ye başvurdu.
Anayasa Mahkemesi, başvuruyu değerlendirerek ilgili son fıkranın iptal istemini reddetti.