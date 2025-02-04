Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. Grup’ta mücadele eden KZY Spor Kulübü, sezonu yenilgisiz tamamlayarak Play-Off’a yükseldi. Aliağa’yı ilk kez 1. Lig’de temsil etme hedefiyle Mersin’de çeyrek final maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

KZY sezonu namağlup tamamladı

Bu sezon oynadığı 17 maçın tamamını kazanan KZY Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. Grup’ta namağlup şampiyon oldu. Bu başarıyla Play-Off bileti alan ekip, Aliağa’nın voleybol liglerindeki tek temsilcisi olarak tarih yazdı.

Play-Off maçları Mersin’de oynanacak

KZY, 7-9 Şubat tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek Play-Off çeyrek final karşılaşmalarında mücadele edecek. Takım, finallerde de başarılı olarak 1. Lig’e yükselmek istiyor.

Altyapı oyuncularıyla büyük başarı

Sponsor desteği olmadan, Karşıyaka Spor Kulübü ve kendi altyapısından yetişen oyuncularla mücadele eden KZY, büyük bir başarıya imza attı. Transfer yapmadan sezonu lider tamamlayan ekip, altyapı spor kulüpleri için ilham kaynağı oldu.

Başkan Arslan: Tarihi bir başarı yakaladık

KZY Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan, bu başarının Aliağa ve çevresindeki genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “İlçemizde futbol ve basketbolun ardından voleybolda da bir ilki gerçekleştirdik. Aliağa’yı 1. Lig’e taşımak istiyoruz ve altyapıdan gelen bir spor kulübü olarak bunu başaran ilk ekip olacağız” dedi.