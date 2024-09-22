TFF 3. Lig’in 3. haftasında İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, Didim Atatürk Stadı’nda Efeler 09 ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin son anları, seyircilere adeta bir futbol dramı yaşattı.

Karşılaşmanın detayları

İlk yarıda temkinli oyun Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi. Aliağa, oyun kurma çabalarına rağmen rakip kalede etkili olamadı ve devre arasında soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Aliağa'da kırmızı kart İkinci yarıda Aliağa'nın Malik Karaahmet, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum, takımın moralini etkileyerek rakibe avantaj sağladı.

Son dakika drama 90+2. dakikada Efeler 09, Mustafa Karaman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak karşılaşmanın son anlarında Aliağa Futbol Kulübü, Berke Bıyık'ın 90+11. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Böylece maç 1-1 sona erdi.

Puan durumu

Bu sonuçla birlikte Efeler 09, ligde 5 puanla 9. sırada yer alırken, Aliağa Futbol Kulübü aynı puanla 5. sırada kendisine yer buldu. Her iki takım da gelecek haftalarda daha iyi sonuçlar almak için mücadele edecek.

Gözlerden kaçmayan bu heyecan dolu karşılaşma, TFF 3. Lig’in ne denli rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aliağa'nın ve Efeler 09'un önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.