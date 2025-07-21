600 Sporcunun Katıldığı Şampiyonada Aliağa Rüzgârı Esti

MANİSA / ALİAĞA – Manisa Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde 18–20 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Ferdi Zeyrek’i Anma Minikler İller Arası Taekwondo Şampiyonası'nda 20 ilden yaklaşık 600 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü 18 sporcusuyla katıldı.

2 Altın, 1 Bronz ve Kupa Gururu

Turnuvaya damga vuran Aliağalı taekwondoculardan:

🥇 Halit Efe Süzer 50 kilo erkeklerde altın madalya,

🥇 Merve Nisa Mızrak 50 kilo bayanlarda altın madalya,

🥉 Çağan Demir Sonay +57 kiloda bronz madalya kazandı. CHP'li Bülbül'den gece yarısı önergesine sert tepki geldi İçeriği Görüntüle

Bu sonuçlarla birlikte AGM Spor Kulübü, Genel Klasman 3’üncülük kupasının da sahibi oldu. Sporcular hem bireysel hem de takım başarısıyla Aliağa’ya büyük bir gurur yaşattı.

Gözler Türkiye ve Balkan Şampiyonası'nda

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, sporcularını kutlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Manisa’daki turnuva, birçok ilden güçlü rakiplerin yer aldığı ciddi bir organizasyondu. Sporcularım zorlu müsabakalarda büyük başarı gösterdi. Önümüzdeki süreçte Eylül ayında Ankara’da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası ve Ekim ayında Bulgaristan’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası için hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor.” Aliağa’dan Yeni Şampiyonlar Yükseliyor Genç yaşta elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Aliağalı minik sporcular, hem bireysel hem de takım performanslarıyla gelecekte Türk taekwondosuna katkı sağlayacak potansiyele sahip olduklarını bir kez daha gösterdi.