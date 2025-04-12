Aliağa’ya Yat Limanı Geliyor Çed Süreci Başladı

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aliağa Belediyesi tarafından planlanan ‘Aliağa Yat Limanı’ projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Sürecin önemli bir ayağı olan “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı”, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

Proje Kültür Mahallesi kıyı şeridinde hayata geçirilecek

Belediye tarafından Kültür Mahallesi sınırlarında, Aliağa Körfezi kıyı kesiminde planlanan liman projesi, toplamda 48 bin 438 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Proje kapsamında bölge halkının görüşlerinin alınması, olası çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve halkın sürece aktif katılımı hedefleniyor.

Bakanlık yetkilileri, toplantının amacının halkı proje hakkında bilgilendirmek, olası endişeleri dinlemek ve süreç hakkında şeffaflık sağlamak olduğunu belirtti. ÇED süreci kapsamında yapılacak bu toplantı ile yurttaşların öneri ve itirazlarını doğrudan iletme imkânı bulmaları planlanıyor.

Toplantıya katılmak isteyen Aliağalılar, 8 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda hazır bulunabilirler.