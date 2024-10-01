Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA’de yeni sezon öncesinde düzenlenen medya gününde basının sorularını yanıtladı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu, hem sözleşme görüşmeleri hem de takımın Play-Off hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum"

Yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirten Şengün, "Bir süredir kulübümle kontrat görüşmeleri yapıyoruz. Ben de yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum. İki taraf da pazarlık aşamasında ve her şey yolunda gidiyor. Orta yolu bulacağımıza inanıyorum, hala zamanımız var ve umarım anlaşmaya varırız" dedi.

"Bu sezon Play-Off yapacağımıza inanıyorum"

Alperen Şengün, Houston Rockets’ın bu sezonki hedefleri hakkında da iddialı konuştu. "Bu sezon Play-Off yapacağımıza inanıyorum. Harika bir takıma sahibiz ve çok yetenekli oyuncularımız var. Geçen sezon Fred VanVleet ve Dillon Brooks ile birlikte ilk yılımızdı, bu sezon daha farklı olacak. Play-Off’a kalamamamız için hiçbir bahanemiz yok" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, talihsiz bir sakatlık yaşayana kadar All-Star adayları arasında gösteriliyordu. 63 maçta forma giyen Şengün, sezonu 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla tamamladı. Rockets'ın genç pivotu, bu sezon da takımını Play-Off’a taşımayı hedefliyor.