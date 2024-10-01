CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, OGM’nin orman yangınlarına yeterli müdahalede bulunmadığını iddia ederek, yüklenici firmanın eksik helikopter teslimatı ve pilotların ödenmemesi nedeniyle yangınlara müdahale edilemediğini vurguladı.

Ormanlar kül oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Orman Genel Müdürlüğü’nü (OGM) orman yangınlarına yeterince müdahale etmemekle suçladı. Bakırlıoğlu, yüklenici firmanın taahhüt ettiği helikopterleri teslim etmediğini ve ücretleri ödenmeyen pilotların yangın anında havalanmadığını belirten tutanakların ellerine ulaştığını açıkladı.

Helikopterler yetersiz

Bakırlıoğlu, yüklenici firmanın 35 hafif sınıf helikopterden sadece 24'ünü ve 10 gece görüş helikopterinden yalnızca 1'ini teslim ettiğini söyledi. Ayrıca, İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangında pilotların ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yangına müdahale etmediği iddialarını doğrulayan resmi tutanaklara ulaştıklarını belirtti. Bu durumun, OGM’nin basına verdiği “yalanlama” açıklamalarıyla örtüşmediğini ifade eden Bakırlıoğlu, “Yalancının mumu yatsıya kadar yandı” diyerek OGM’nin halkı yanılttığını söyledi.

"Kendi filomuzu kurmalıyız"

Bakırlıoğlu, OGM’nin yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara ceza uygulamak yerine sözleşmelerini feshetmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ülkemizin orman yangınlarına karşı etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için acilen kendi yangın müdahale filosunun kurulmasının gerektiğini belirtti. Bakırlıoğlu, "Kağıt üstünde var olan helikopterler, yangın anında gökyüzünde yok!" diyerek mevcut durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı'na soru önergesi

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

2024 yılı orman yangınlarıyla mücadele sezonunda kaç adet hafif sınıf helikopter kullanılmıştır? İhaleyi alan firma, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmiş midir? Firma yükümlülüklerini yerine getiremediyse neden sözleşme feshedilmemiştir? Bu firmaya 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ne kadar ödeme yapılmıştır? Yangın anında havalanmayan pilotlarla ilgili kaç tutanak tutulmuştur? Helikopterlerin yakıt eksikliği nedeniyle kaç tutanak tutulmuştur? 2024’te teslim edilmesi gereken 10 adet gece görüş helikopterinin kaçı teslim edilmiştir? 2023 ve 2024 yıllarında çıkan orman yangınları sonucunda ne kadar orman alanı zarar görmüştür?