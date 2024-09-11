Çiğli Belediyesi’nde 310 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sosyal Denge Tazminatı’nda yüzde 40 artış sağlanan sözleşme, memurlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, işçilerin ve memurların yanında olma kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Sosyal denge tazminatında yüzde 40 artış

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt’un katılımıyla, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenen törende toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 15 bin TL olan Sosyal Denge Tazminatı, yüzde 40 oranında artarak 21 bin TL’ye yükseltildi. Törene, TÜM BEL-SEN 2 Nolu Şube yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve belediye memurları da katıldı. İmzalanan sözleşme, memurlara mali hakların yanı sıra sosyal haklar açısından da önemli kazanımlar sağladı.

"Görevimiz emekçinin yanında olmak"

Törende konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, memurları enflasyona karşı korumak adına önemli bir inisiyatif aldıklarını söyledi. Yıldız, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak asli görevimiz işçimizin ve emekçimizin yanında olmaktır. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. İşçimizin ve memurumuzun maaşını zamanında ve eksiksiz alacağı bir mali politika oluşturma noktasında son derece kararlıyız" dedi.

Yıldız, geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memur olarak görev yaptığını ve TÜM BEL-SEN’de örgütlü mücadele yürüttüğünü hatırlatarak, memur mücadelesine verdiği desteğin yıllardır süregeldiğini ifade etti. Ayrıca, sosyal denge tazminatını artırmak konusunda seçim öncesi verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"Bu sözleşme ortalamanın üzerinde"

TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Çiğli Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesinin diğer belediyelere kıyasla ortalamanın üzerinde olduğunu vurguladı. Bozkurt, belediyelerin emekçiler ve kentliler için kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalıştığını belirterek, bu kazanımın değerini bilmek gerektiğini ifade etti. “Hak ve hukuka sahip çıkmak için mücadele ediyoruz ve her imzadan sonra sorumluluğumuz daha da artıyor” diyen Bozkurt, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.