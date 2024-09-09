27-28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Alsancak Kahve Festivali kahvenin en lezzetli ve keyifli hallerini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Üç gün boyunca İzmir’in simge mekanlarından Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, kahve kokuları ve festival coşkusuyla dolup taşacak.

28 Eylül’de Eğlence ve Lezzet Dolu Bir Gün Sizi Bekliyor!

Festivalin ikinci günü olan 28 Eylül 2024, Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak etkinlik, hem kahve tutkunlarına hem de eğlence arayanlara hitap ediyor. Lezzetli kahveleri deneyimleyebileceğiniz stantların yanı sıra, canlı müzik, workshoplar ve sürpriz etkinliklerle dolu dolu bir gün sizi bekliyor. İster yeni kahve demleme tekniklerini öğrenin, ister dünyaca ünlü kahve markalarının ürünlerini deneyin, bu festivalde her zevke hitap eden bir etkinlik bulmanız mümkün.

Festival Detayları ve Bilet Bilgileri

Alsancak Kahve Festivali biletleri, yalnızca 10:00 - 19:00 saatleri arasında geçerli olacak şekilde satılıyor. Yani festivalin en yoğun ve en eğlenceli saatlerini bu biletlerle deneyimleyebilirsiniz. Kahve tadımları, gösteriler ve sürpriz çekilişlerle dolu bu gün, İzmir’de kahve kültürünü doyasıya yaşamak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nın Büyülü Atmosferinde Kahve Deneyimi

Alsancak’ın en ikonik mekanlarından biri olan Tarihi Havagazı Fabrikası, festivalin büyüsünü bir kat daha artırıyor. Açık hava atmosferi, tarihi dokusu ve rahatlatıcı havasıyla bu mekan, kahve severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kahve Severlere Özel Workshoplar ve Sürpriz Etkinlikler

Festival kapsamında düzenlenecek kahve workshopları ile kendi kahvenizi hazırlamanın inceliklerini öğrenebilir, ünlü baristalardan ipuçları alabilirsiniz. Ayrıca, kahve eşliğinde sunulacak tatlı ve atıştırmalıklarla damak zevkinizi şenlendirebilirsiniz. Canlı müzik performansları da etkinlik boyunca katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

İzmir’de Kahve Kültürünü Keşfet!

Alsancak Kahve Festivali, kahveye dair her şeyi bir arada bulabileceğiniz, dostlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz ve kahve kültürüne dair yeni şeyler öğrenebileceğiniz bir etkinlik. Yazın son günlerini keyifle uğurlamak ve sonbaharın serin havasına kahve kokuları eşliğinde girmek isteyenler için bu festival kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.