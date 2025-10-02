TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun ilk dört maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Altay, Manisa’da oynanacak Bornova 1877 karşılaşmasında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, 22 yıl sonra ilk 5 maçta 3 puanı bir arada görebilmek için sahaya çıkacak.

Sezona kötü başladı

Altay, 2025-26 sezonuna 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle başladı. En son 2022-23 sezonunda ilk dört haftada sadece 1 puan alabilmişti ve 5. haftada Bodrum FK karşısında 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini almıştı.

Siyah-beyazlıların 2003-04 sezonundaki performansı da benzerdi; ilk 5 haftada 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Altay, ligi kötü bir başlangıçla sürdürmüştü.

Hedef küme düşme hattından kurtulmak

Transfer yasaklı Altay, son iki sezonda 1. ve 2. Lig’de yaşadığı küme düşme üzüntüsünden sonra bu sezon üst üste galibiyetler alarak düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. Teknik ekip, oyuncuların motivasyonunu yüksek tutarak sahada agresif ve kontrollü bir oyun sergilemeyi planlıyor.