Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulübün geçmişte gerçekleştirdiği iki transfer nedeniyle mali usulsüzlük iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşma 6 Kasım’a ertelendi.



Aurelio De Laurentiis’in Duruşması Ertelendi

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in duruşması, Kostas Manolas ve Victor Osimhen transferleriyle ilgili soruşturma kapsamında 6 Kasım’a ertelendi. Savcılık, De Laurentiis’in yanı sıra kulüp CEO’su Andrea Chiavelli ve Napoli kulübüne de dava açılmasını talep etti.

Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturma, 2019’da Manolas’ın Roma’dan transferi ve 2020 yazında Osimhen’in Lille’den transferiyle ilgili mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Savcılık, Manolas transferini meşru bulurken, Osimhen transferindeki şeffaf olmayan işlemleri göz ardı etmiyor.

Osimhen Transferinin Detayları

Napoli, Osimhen için Lille’e 50 milyon euro ödedi. Aynı dönemde Lille’e gönderildiği bildirilen Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori gibi oyuncular ise fiilen transfer edilmedi. Napoli, bu oyuncuların transferlerini mali tabloya kazanç olarak yansıttı. Ayrıca kaleci Orestis Karnezis’in de Napoli’den Lille’e transfer olduğu hatırlatıldı.

Aurelio De Laurentiis’in Açıklaması

De Laurentiis, Osimhen transferiyle ilgili 31 Temmuz 2020’de La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, “Victor Osimhen’i uzun süredir takip ediyorduk. Gattuso ve Giuntoli onu istiyordu. Beni 70 milyon euro artı 10 milyon euro bonusluk bir yatırım yapmaya ikna ettiler. Maaşı da dahil olursa, toplam maliyet 100 milyon euro’yu aşıyor” demişti.

Savunma Stratejisi

De Laurentiis’in avukatları, duruşma öncesinde savcılığa savunma dilekçesi sunacaklarını açıkladı.