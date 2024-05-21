TFF 2'nci Lig'e 670 milyon TL borçla düşen Altay'da gözler şirketleşme yetkisi için 29 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken, camianın önde gelen isimleri kulübe yatırımcı bulmakta zorluk yaşanmayacağına inanıyor. Şirketleşme komisyonunda yer alan Eski Başkan Ahmet Taşpınar ve Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, 110 yıllık tarihe sahip Altay'ın Türk futbolunda bir marka olduğunu ve siyah-beyazlı kulübün yetiştirici kimliğiyle diğer kulüplerden bir adım önde olduğunu dile getirdi.

Altay altyapısından yetişen Okay Yokuşlu, Cenk Özkaçar ve Efe Sarıkaya'nın şu an kariyerlerini Avrupa'da sürdürdüğünü hatırlatan Ahmet Taşpınar, Altay'ın yıllardır bir futbolcu fabrikası olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kurmaylar Süper Lig'de forma giyen Kazımcan Karataş, Aytaç Kara, Atakan Çankaya, Ali Şaşal Vural gibi isimlerin Altay patentli olduğunu vurguladı. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, daha önce yabancı yatırımcıların Altay'a ilgi duymasının da kendilerini umutlandırdığını belirtti.