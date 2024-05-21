Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencileri, hazırladıkları "Sürdürülebilir Kıyafet" sergisiyle büyük bir ilgiyle karşılandı.

Geri dönüşümün ve sürdürülebilir moda anlayışının önemine vurgu yapmak amacıyla öğrenciler tarafından tasarlanan kıyafetler, geçmişten günümüze aktarılarak sergilendi.

Moda Tasarım Programı öğretim görevlisi Melek Arpacı Gündoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin tasarladığı kıyafetlerin geçmişin modasını günümüze taşımanın ve evlerde kullanılmayan kıyafetleri yeni bir anlayışla değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik kavramlarına vurgu

Gündoğan, "Elli öğrencimizin tasarımı olan elli çalışma, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramlarına vurgu yapmak adına büyük bir öneme sahip. Tasarımlarımızı tamamladık ve yıl sonu sergimizde öğrencilerimizin eserlerini katılımcılara tanıttık. Ortaya çok güzel, şık ve kullanılabilir kıyafetler çıktı. Öğrencilerimizin emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.