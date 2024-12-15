Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, Mersin'de oynanan mücadelede Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının iyi bir başlangıç yapmasına rağmen fırsatları değerlendirememekten yakındı.

"Pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor"

Stoilov, maçın genelinde iyi bir oyun sergilediklerini ancak sonuca gidememenin sıkıntısını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Çok sıkı bir mücadele oldu. Maça çok iyi başladık ve erken bir gol bulduk. Ancak 1-1’den sonra da yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Bu biraz yaşadığımız bir sıkıntı. Bu tarz fırsatlar geldiğinde elinizde değerlendirmeniz gerekiyor.”

Aradıkları golü maçın başlarında bulduklarını dile getiren Stoilov, "Ardından da ikinci golü bulmak adına fırsatlar yakaladık ama attığımız gol sonrası Hatay'a biraz inisiyatif verdiğimizi düşünüyorum. Onlar da pozisyonlar yakaladı ve daha sonra maç 1-1'e geldi. 1-1'den sonra da pozisyonlar yakaladık ama burada maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Bu biraz yaşadığımız bir sıkıntı. Bu tarz fırsatlar geldiğinde elinizde değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse biz buraya birçok sıkıntı yaşayarak geldik, sakatlıklar adına. Özellikle önde ofansif oyuncularımızda bu tarz sakatlıklar vardı ve bunlar maç içerisinde istediğimiz değişiklikleri, hazır oyuncuları, önde oynayan oyuncuları sokmak adına bizi zora sokan bir problemdi ve bunu yaşadık" diye konuştu.

"Saha zemini çok kötüydü"

Saha zeminini eleştiren Stanimir Stoilov, "Gerçekten saha şartları çok kötüydü. Bu sahanın ben saha zemininin Süper Lig'e uygun bir saha zemini olduğunu düşünmüyorum. İki takım için de gerçekten oyunu çok zorlaştırdı. Eğer saha şartları daha iyi olsaydı, iki takım çok daha kaliteli bir oyun ortaya koyabilirdi. Ben böyle bir saha zemininin Süper Lig adına biraz utanç olduğunu düşünüyorum. Maalesef bunu söylemek durumundayım ki böyle bir şey yaşanmasın" şeklinde konuştu.