Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, yarıyıl tatiline hazırlanacak. MEB takvimine göre 2025-2026 yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi 16 güne ulaşacak.

Hafta sonlarının da tatil süresine dahil olmasıyla birlikte Kasım ara tatili toplam 9 güne çıkacak. Öğrenciler, 8-9 Kasım ve 15-16 Kasım tarihlerindeki hafta sonlarını tatille birleştirerek aralıksız dinlenme fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

