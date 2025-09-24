Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
Kasım ara tatili tarihleri
-
Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi
-
Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma
-
Eğitime dönüş: 17 Kasım 2025 Pazartesi
Hafta sonlarının da tatil süresine dahil olmasıyla birlikte Kasım ara tatili toplam 9 güne çıkacak. Öğrenciler, 8-9 Kasım ve 15-16 Kasım tarihlerindeki hafta sonlarını tatille birleştirerek aralıksız dinlenme fırsatı bulacak.
Yarıyıl tatili
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, yarıyıl tatiline hazırlanacak. MEB takvimine göre 2025-2026 yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi 16 güne ulaşacak.
İkinci dönem
İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.