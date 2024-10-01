Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puanla 3. sıraya yükselirken, takımın gol yükünü gurbetçi futbolcular taşıdı. İzmir ekibinin attığı 8 golün 5'i yeni transferler ve gurbetçi oyunculardan geldi.

Sezon başında takıma katılan Emre Aydınel, ligin ilk haftasında İnegölspor ve 3. haftada Isparta 32 Spor karşısında fileleri havalandırdı. Takımın diğer yeni transferlerinden Bahattin Karahan, 4. haftada Kırklarelispor deplasmanında gol atmayı başardı. Son olarak iç sahada oynanan 24Erzincanspor maçında, bir diğer yeni transfer Kaan Baysal penaltıdan takımını öne geçirirken, ikinci sezonunu geçiren İlkan Sever de skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.

Altınordu’nun diğer 2 golünü altyapıdan çıkan Sami atarken, Isparta maçında ise Bedirhan kendi kalesine gol attı.

Asistlere de gurbetçiler damga vurdu

Gurbetçi oyuncular sadece gollerde değil, asistlerde de etkili oldu. Alper Tursun, İnegölspor maçında Sami’ye asist yaparken, aynı karşılaşmada Keni Var Uzun, Emre Aydınel’in golünü hazırladı. Isparta 32 Spor maçında Emre'nin golünde ise Bahattin Karahan asist yaptı. Son oynanan Erzincanspor maçında ise Bahattin, İlkan Sever’in golüne asist yaparak skora katkı sağladı.

Altınordu, gurbetçi futbolcularının yükselen performansıyla sezonun geri kalanında da iddiasını sürdürmeye kararlı.