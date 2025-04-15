Altınordu Futbol Kulübü, A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, iki isme de teşekkür ederek, gelecek kariyerlerinde başarı diledi.

Murat Korkmaz'a veda

Altınordu’nun uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan isimlerinden Murat Korkmaz ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp açıklamasında, “Gelecek yıllarda spor yöneticiliğinde üstün başarılar elde edeceğine inandığımız Murat Korkmaz’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Yusuf Kocakaya’ya teşekkür

Kulübün bir diğer ayrılığı da oyuncu alım direktörlüğü görevini yürüten Yusuf Kocakaya ile gerçekleşti. Kulüp açıklamasında, “Yusuf Kocakaya’ya kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.