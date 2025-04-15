Manisa’nın Kula ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 şahıs, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kesinleşmiş cezaları bulunuyordu
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişinin yerleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.
Suçlara göre cezalar
Yakalanan şahıslardan M.E’nin Fetö terör örgütüne üyelik suçundan 6 yıl 10 ay, D.K’nın eziyet suçundan 6 yıl 8 ay ve Ö.A’nın karşılıksız çek düzenlemek suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Salihli cezaevine gönderildiler
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Emniyetten açıklama
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.