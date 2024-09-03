Süper Lig'de ilk 4 maçta 6 puan toplayarak 6. sıraya yerleşen Göztepe'de, süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın, TFF 2. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü ile görüştüğü bildirildi. Daha önce Süper Lig ekibi Başakşehir ile de temas halinde olan Yalçın için en ciddi teklifin Iğdır FK'dan geldiği ve transferin kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor.

Yalçın Kayan, 2 hafta önce oynanan Fenerbahçe maçında takım arkadaşlarını beklemeden soyunma odasına gitmesi ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartışması sonrası kadro dışı bırakılmıştı. Bu olayın ardından Alanyaspor ve Bodrum FK maçlarında tribünde oturan Yalçın'ın, teknik direktör Stoilov tarafından affedilmesinin mümkün olmadığı ve yolların ayrılmasının kesinleştiği ifade ediliyor.

Göztepe altyapısından yetişen Yalçın Kayan, 2021-2022 sezonunda Göztepe'nin Süper Lig'den düşmesi sonrasında taraftarlarla sorunlar yaşamış, ancak geçen sezon 35 maçta attığı 9 golle dikkat çekici bir performans sergileyerek taraftarlarla arasını düzeltmişti. Yalçın'ın gösterdiği bu performansa rağmen yaşanan son olaylar, oyuncunun Göztepe'deki geleceğini belirsiz hale getirdi.