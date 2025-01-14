Gaziantep’te 2021 yılında menisküs ve çapraz bağ ameliyatı geçiren Ergün Kaygın, geçirdiği bir hata sonucu hayatını değiştiren bir felaket yaşadı. Ameliyat sırasında yanlışlıkla ayak sinirinin kesilmesi sonucu, Kaygın, koltuk değneklerine mahkum hale geldi ve engelli kaldı. İşte, Ergün Kaygın’ın hayatını alt üst eden o süreç:

Yanlış müdahale hayatını kararttı

Ergün Kaygın, 2021 yılında geçirdiği menisküs ve çapraz bağ ameliyatı sırasında, yapılan yanlış müdahale nedeniyle sinirlerinin kesildiğini belirtti. Ameliyat sonrası sol ayağında ciddi hissizlik, şiddetli ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşadı. Kaygın, tedavi sürecinin kalıcı olduğunun anlaşılmasıyla, yaşadığı mağduriyetin sorumlularından adalet arayışına girdi.

Fizik tedavi sürecinde şok gerçek

Fizik tedavi sürecinde yaşadığı güç kaybını fark eden Kaygın, EMG testi sonucunda sinirlerinin kesildiğini öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Tedavi için başvurduğu diğer hastanelerden de aynı yanıtı alarak, “Artık koltuk değneklerine mahkumum” şeklinde konuştu.

Ergün Kaygın, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yardım çağrısında bulunarak, tedavi için destek talep etti. Kaygın, "Tedavi şansı varsa iyileşmek ve çalışarak çocuklarıma ekmek götürmek istiyorum" diyerek umutla iyileşmeyi bekliyor. Dava süreci devam eden Kaygın, yapılan hatanın sorumlularından adalet bekliyor.

Yardım çağrısı

Ergün Kaygın, topluma ve yetkililere seslenerek yaşadığı büyük mağduriyetin giderilmesi için destek istedi. Kaygın, hem tedavi sürecinde hem de dava sürecinde yanında olacak kişilerin ve kurumların yardımına ihtiyaç duyuyor.