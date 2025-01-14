Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği spor kurslarına katılan kadınlar, Denizli Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdikleri zumba etkinliğinde bir araya geldi. Eğlenceli bir atmosferde dans eden kadınlar, karla kaplı doğanın eşsiz manzarasında keyifli anlar yaşadı.

Kadınların enerjisi kayak merkezini renklendirdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen zumba etkinliğinde, kadınlar enerjik ve coşkulu bir şekilde dans etti. Karla kaplı bir ortamda gerçekleşen etkinlik, kayak merkezine bambaşka bir hava kattı. Kadınlar, hem eğlendiler hem de sağlıklı bir gün geçirdiler.

Katılımcılar Zumba'ya hayran kaldı

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan kadın kursiyerler, zumba dansını çok sevdiklerini ve bu etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Zumba yapmanın karla kaplı doğada çok özel bir deneyim olduğunu belirten kadınlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bu fırsatı sağladıkları için teşekkür etti.

Eğlence ve sağlık bir arada

Bu tür etkinliklerin kadınlar için sağlıklı yaşamı teşvik edici ve aynı zamanda sosyalleşme fırsatları sunduğunu belirten katılımcılar, kayak merkezi gibi eşsiz bir mekânda düzenlenen bu tür aktivitelerin devam etmesini umut ettiklerini ifade etti.