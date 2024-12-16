Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen tır kazası, trafikte yoğunluğa neden oldu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgedeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Tır kontrolden çıktı ve devrildi

14 EK 098 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsü M.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Trafik tek şeride düştü

Otoyolun İstanbul istikametinde trafik kazanın ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu durum, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.