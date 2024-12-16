Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tek katlı evde yangın

Çavuşbey Mahallesi 5. Sokak'taki G.O'ya ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın kontrol altında

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek daha büyük bir felaketi önledi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.