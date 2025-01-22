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Ekipler, güzergahı kullanacak sürücülere bu noktada dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini hatırlatıyor. Yoğunluk nedeniyle alternatif yolların kullanılması tavsiye ediliyor.

Arıza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesi amacıyla çalışmalar hızla sürdürülüyor. Araç yol dışına çıkarılmaya çalışılırken, ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Ankara Caddesi'nde Egemak Köprü inişinde arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışında aksaklıklar meydana geldi. Trafik ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, arızalı araç yol dışına alınmaya çalışılıyor. Bu noktadan geriye doğru yoğun trafik oluştuğu bildirildi.

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