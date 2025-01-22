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İsmail Saymaz'ın Halk TV'de aktardığına göre; otel adına Kadir Özdemir imzasıyla yapılan başvuru belediye tarafından kabul edilerek denetime başlandı. İtfaiye denetiminden geçemeyen otel yönetiminin yeniden başvuru yaparak 24 Aralık 2024'te uygulamanın iptalini istediği belirlendi.

Bakan Ersoy'un yangına ilişkin belediyeyi işaret etmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert çıkarak denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine giden 4 kişilik bakan heyetindeki Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin itfaiye denetiminden geçtiğini söyleyerek dönemin belediyesinin hazırladığı 2007'de alınan yangın yönetmeliğine uygunluk belgesini kaynak gösterdi.

Bolu 'da Kartalkaya Kayak Merkezi 'nde dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de başlayan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

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