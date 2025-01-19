Yaşadığı yönetim krizini aşmasına rağmen transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Kırşehir deplasmanına çıktı. Ligin alt sıralarından kurtulma çabası gösteren rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen yeşil kırmızılı takım net bir galibiyet aldı: 0-4. Karşıyaka mücadeleye Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Abdülkadir, İsmail, Erdal, İshak, Enes, Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Kılıç, Bedran Ekin 11’i ile çıktı. Etkili bir futbol sergileyen temsilcimiz 15. dakikada usta golcüsü İshak Kurt ile öne geçti. Karşıyaka’da 26. dakikada erken bir değişiklik oldu. Ali Sinan Gayla yerini Erdal Öztürk’e bıraktı. 33. dakikada ise rahatlatan gol geldi. Defans oyuncusu Abdülkadir Öksüz skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda yine istekli olan taraf Karşıyaka’ydı. 55. dakikada günün yıldızlarından İshak Kurt kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. 85. Dakikada bir başka defans oyuncusu Bedirhan Altunbaş Karşıyaka’nın dördüncü golünü attı: 0-4. Karşılaşma Karşıyaka’nın 4-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Karşıyaka yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım ile ilk galibiyetini aldı.