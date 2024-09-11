Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki Fırnız Yaylası'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangına müdahale için bölgeye hızla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yangının büyümesini önlemek amacıyla 7 arazöz ve 4 su tankeri ile yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürerken, ekipler bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları ve yangınla ilgili yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmazken, söndürme çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.