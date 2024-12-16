Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonet, otomobil ile çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedaviye aldı.
Kaza anı ve yaralı
Kazaya, Devrim K. yönetimindeki kamyonet ile Emre Ö.'nün kullandığı otomobilin çarpışması yol açtı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki yolcu Ayşe K. yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA