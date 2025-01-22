Antalya'nın Aksu ilçesinde çilek üreticisi, 1 ay içinde neye uğradığını şaşırdı. Aralık ayında 400 TL’den satışa sunulan çilek, haftalar içinde 90 TL’ye kadar düştü. Emekli çiftçi Emine Peker, fiyatlardaki ani düşüşün maliyetlerini karşılamadığını belirterek, zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Maliyetli ve zorlu bir süreç

Emine Peker, 10 dekar alanda çilek yetiştirdiğini ve başlangıçta iyi bir kazanç umuduyla 400 TL’den çilek sattıklarını, ancak fiyatların hızla düşerek 250 TL’ye indiğini söyledi. Şu anda ise çilek fiyatları 90 TL ile 100 TL arasında satılıyor. Üreticiler, çileğin hassas ve raf ömrü kısa bir meyve olduğunu belirterek, ürünlerini hemen satmak zorunda olduklarını belirtti.

Maliyetler artıyor, kazanç düşüyor

Çilek üreticileri, artan maliyetlerle birlikte satış fiyatlarının çok düşük kaldığını ve bu durumun emeklerinin karşılığını almayı imkansız hale getirdiğini vurguladı. Peker, “Çilek üretimi diğer sebzelerden çok daha fazla işçilik gerektiriyor ve maliyetler arttıkça kazanç da düşüyor” diyerek, aracılara yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.