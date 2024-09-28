Avrupa sınavında Union SG’yi 2-1 ile geçip derin bir nefes alan ve derbi mağlubiyetini unutmaya çalışan Fenerbahçe 7. Hafta maçında Antalyaspor’a konuk olacak. Avrupa arenasının ilk maçında kendi sahasında galibiyet alan sarı lacivertliler bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyor. Jose Mourinho yönetiminde ligde çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler hesaplarını 3 puana göre yapıyor. 13 puanla 2. Sırada bulunan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmek ve lider Galatasaray ile puan farkını azaltmak istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise Alex yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan ve Bünyamin Balcı forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde ise eksik isim bulunmuyor.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oluyor. Corendon Airlines Park’da oynanacak mücadele 29 Eylül Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Maç BeIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.