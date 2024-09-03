Yeni iPhone serisinin başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL seviyesinde olması bekleniyor.

iPhone 16 sonrası zam kapıda

ABD'li teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de iPhone 16 modellerini tanıtacak. Ancak bu tanıtımla birlikte Türkiye'deki fiyatlar da ciddi oranda artabilir. Mart ayında yapılan son zammın ardından dolar kurundaki yükseliş, yeni bir zam ihtimalini doğurdu.

Döviz kurundaki değişim etkili oldu

Apple, Mart 2024'te dolar kurunun 31 TL olduğu dönemde iPhone 15 Pro'nun fiyatını 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye yükseltmişti. Şu an ise dolar 34 TL'ye, euro ise 37 TL'ye yaklaşmış durumda. Bu durum, yeni fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

Fiyat artışı ne kadar olacak?

Uzmanlara göre Apple’ın Türkiye fiyatlarına yüzde 6 ile 10 arasında bir zam yapması bekleniyor. Bu durumda, iPhone 16’nın Türkiye başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Kur artışı, Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarını yeniden değerlendirmesine yol açacak gibi görünüyor.