Karabağlar Belediyesi, Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Helil Kınay’ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin en kritik sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm için yeni bir müdürlük kuruldu.

Dirençli kentler için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu

Karabağlar Belediyesi, ilçeyi geleceğe hazırlama hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında alınan kararla, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. Bu yeni müdürlük, Karabağlar Belediyesi'nin 34. müdürlüğü olarak, ilçedeki kentsel dönüşüm sürecini daha etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Belediye Başkanı Helil Kınay, kararın oy birliğiyle alınmasının ardından tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu yeni müdürlüğümüzle, Karabağlar’ın en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşümü daha da güçlendireceğiz" dedi. Ayrıca, Afet İşleri ve AR-GE müdürlükleri ile işbirliği içinde, daha dayanıklı kentler için çalışacaklarını belirtti.

Adıyaman Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı

Toplantıda ayrıca, Karabağlar Belediyesi'nin Adıyaman Belediyesi ile kardeş şehir olması kararı da oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar, Karabağlar’ın sosyal ve kültürel anlamda dayanışma içinde olmasını sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zaferden kurtuluşa: Karabağlar’ın gururu

Toplantının dilek ve temenni bölümünde söz alan Başkan Kınay, Eylül ayının tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Zafer Bayramı, Barış Günü ve İzmir’in Kurtuluşu gibi önemli tarihlerde Atatürk’ün Belkahve’den İzmir’i izlediği anları hatırlatan Kınay, "Bu şehrin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek, 4 Eylül Sivas Kongresi’ni de unutmadıklarını ifade etti.