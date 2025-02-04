Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti, uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya bu kritik maçta şans vermeyi planlıyor.

Maç detayları

Tarih: 7 Şubat 2024 (Çarşamba)

Saat: 23.00 (TSİ)

Stadyum: Estadio Municipal de Butarque

Yayın: Tivibu Spor

Arda Güler, geçtiğimiz haftalarda sakatlık sürecini tamamen atlatmış ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. İspanyol basını, Arda'nın ilk 11'de yer almasının kesinleştiğini ve bu maçın genç yetenek için büyük bir fırsat olacağını yazdı.

Real Madrid, sezonun ilk yarısında Leganes ile oynadığı lig maçını 3-0 kazanmıştı. O mücadelede Arda Güler ilk 11’de başlamış ve 75 dakika sahada kalmıştı. Şimdi gözler, milli yıldızın Kral Kupası’ndaki performansına çevrildi.

Madrid'de Arda heyecanı

Real Madrid taraftarları, genç yeteneğin ilk 11’de başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu karşılaşma, Arda Güler’in kendini kanıtlaması için önemli bir fırsat olacak.