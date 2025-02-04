İsveç’in Örebro kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisi, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Olayın ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırgan otomatik silahla okul kampüsünü taradı!

İsveç basınında yer alan haberlere göre, saldırgan okul kampüsüne girerek otomatik bir silahla etrafa ateş açtı. Yaralananlar arasında olay yerine gelen polis memurlarının da olduğu belirtildi.

Cinayete teşebbüs ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Örebro Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayın cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Saldırı sonrası bölge halkına evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıldı.

Adalet Bakanı: "Ciddi bir güvenlik kriziyle karşı karşıyayız"

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, saldırıyı yakından takip ettiklerini belirterek, “Örebro'daki şiddet olaylarına ilişkin bilgiler çok ciddi. Polis olay yerine sevk edildi ve operasyon tüm hızıyla sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Örebro Sağlık Müdürlüğü, saldırıda yaralanan kişilerin yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyurdu. Polis olayın faillerini belirlemek ve saldırının nedenini ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.