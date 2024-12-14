Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle yaptığı ankette vatandaşlara "Asgari ücrete ortalama yüzde kaç zam yapılmalıdır?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yanıtları, asgari ücret zammı konusunda beklentilerin oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Beklentiler yüksek

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 40'ı asgari ücrete "yüzde 25 ila 50 arasında" bir zam yapılmasını bekliyor. Ancak, yüzde 35,6’lık bir kesim ise asgari ücrete yüzde 75 ve üzeri bir zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu oran, vatandaşların asgari ücrette ciddi bir artış talep ettiğini gözler önüne seriyor.

Yüzde 25'in altında zammı bekleyenler azınlıkta

Yüzde 25'in altında zam yapılmasını bekleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 6,6’da kaldı. Diğer bir ifadeyle, vatandaşların büyük bir çoğunluğu mevcut ekonomik koşullarda asgari ücrete yüksek zam yapılması gerektiğini savunuyor.

Komisyon toplantıları devam ediyor

Asgari ücretle ilgili görüşmeler ise hızla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yaparken, ikinci toplantısını ise 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor.