Bornova Metro İstasyonu'nda korkutan bir intihar teşebbüsü yaşandı. Haberekspres.com’un WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülere göre, olay anında çevrede bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri intihar etmeye çalışan genci kurtarmak için büyük çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen genç, çevredeki müdahalelere rağmen kendini boşluğa bıraktı.

Vatandaşlar ikna edemedi

Olay yerine gelen vatandaşlar, genci ikna etmek için yoğun bir çaba gösterse de sonuç alınamadı. İntihar girişimi sonrasında hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Doktorların yoğun müdahalesi sonucu öğrencinin bilinci yerine getirildi ve hastaneye kaldırıldı.

Bilinci açılan gencin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmasa da, intihar teşebbüsünde bulunan kişinin üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.