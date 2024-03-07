Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Rahim ağzı kanserinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şişli, “Dünya genelinde her yıl 500 binden fazla kişi rahim ağzı kanserine yakalanmaktadır. Bununla birlikte, bu kanser türü önlenebilir olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından özel bir önem taşımaktadır” diye konuştu.





“YÜZDE 90’INDAN FAZLASININ NEDENİ HPV VİRÜSÜ”

Rahim ağzı kanserinin yüzde 99.7’sinin Human Papillom Virüsü (HPV) olarak bilinen bir virüs olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şişli, şu bilgileri paylaştı:

“HPV'nin 150 farklı tipi bulunmaktadır. Her 10 genç kadından biri, rahim ağzı kanserine yol açabilen HPV virüsüyle enfekte olma riski taşımaktadır. Bu da demektir ki, neredeyse tüm kadınlar hayatlarının bir döneminde HPV virüsüyle karşılaşabilir.”



“AŞI RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI YÜZDE 100’E YAKIN BİR KORUMA SAĞLAR”

DSÖ erkek ve kız çocukları ile yetişkin kadınlar arasında rahim ağzı kanserine karşı aşılamanın önemli bir strateji olduğunu vurgulamakta olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Şişli, “Rahim ağzı kanserine karşı kullanılan aşıların farklı türleri bulunmaktadır. İkili, dörtlü ve dokuzlu aşılar olarak adlandırılan bu aşılar, rahim ağzı kanserine karşı yüzde 100’e yakın bir koruma sağlamaktadır. Ayrıca, HPV'nin diğer tiplerine bağlı olarak gelişen genital siğillere karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



“AŞILAMA VE TARAMA PROGRAMLARI BİRLİKTE UYGULANMALIDIR”

Rahim ağzı kanserine karşı aşılamanın genç yaşlarda başlanması gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Şişli, “İdeal olarak aşılamanın cinsel aktivite öncesi dönemde gerçekleştirilmesi önerilmektedir çünkü bu dönemde henüz enfeksiyon riski en düşüktür. Aşılar HPV enfeksiyonunu önleme konusunda etkili bir şekilde çalışırken, düzenli tarama testleri (smear testi) de rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden aşılama ve tarama programlarının birlikte uygulanması, rahim ağzı kanserinin önlenmesinde büyük bir adım oluşturmaktadır” dedi.



“TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ ELZEMDİR”

Rahim ağzı kanseriyle mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitiminin de kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Şişli, “Kadınlar arasında HPV'nin yayılmasını engellemek için sağlıklı cinsel ilişki alışkanlıkları, düzenli tarama testlerine katılım ve aşılamaya erişim gibi konuların vurgulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, erkeklerin de HPV aşısına erişimi ve aşılanması da önemli bir adımdır çünkü HPV'nin yayılmasında erkekler de rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.



“ÖNLEME VE BİLİNÇLENDİRME ÇABALARIYLA ETKİLER AZALTILABİLİR"

Rahim ağzı kanserinin, önlenebilir ve korunabilir bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Şişli, “HPV'ye karşı aşılama programlarının yaygınlaştırılması, düzenli tarama testlerinin uygulanması ve toplumda bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesiyle bu sağlık sorunun etkili düzeyde azaltılması mümkündür. Bu önlemler kadınların hayatlarını koruma altına alırken, rahim ağzı kanseriyle mücadelede büyük bir ilerleme kaydedilmesine yardımcı olacaktır” dedi.