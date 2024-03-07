Emeğin ve emekçinin yanında olan Başkan Atay, ilçedeki firmaların yönetim kurulu üyeleri ile birlikte emekçilerle buluşup, gelecek dönem projeleri ile ilgili bilgiler veriyor.

“EMEKÇİ KADINLARDAN ASTİM KREŞ PROJESİ İÇİN BAŞKAN ATAY’A TAM DESTEK”

Başkan Atay’ın emekçi kadınlar tarafından en çok takdir gören projesi ise, Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceği organize sanayi bölgesi içinde çalışan annelerin çocuklarına yönelik hayata geçireceği kreş projesi oldu.

“800 çocuk kapasiteli, ülkenin en iyi okul öncesi eğitiminin verileceği ASTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılacak olan Gündüz Bakımevi’mizde sanayide çalışan anneler çocuklarını güvenle emanet edip iş hayatında yerini alırken, firmalar ise daha fazla kadın istihdam edebilecek.” diyen Başkan Mehmet Fatih Atay, kadın çalışanların yoğun ilgi ve desteğini aldı.

BAŞKAN ATAY EMEĞİN VE EMEKÇİNİN YANINDA

OSB ziyaretlerinde Başkan Atay’ın son durağı Taviller Hidrolik Mil Boru İşletmesi, Bilal Sabuncu Yağ ve Sabun İşletmesi ve OK Kardeşler Trailer (OKT) oldu. Başkan Mehmet Fatih Atay, ziyaretleriyle ilgili şöyle konuştu:

“Firmalarımızı ziyaret ederek emekçi kardeşlerimiz ve yönetim kurullarıyla bir araya geldik. Hizmetlerimizi anlattık, gelecek dönemde yapacaklarımız üzerine sohbet ettik. İlçemizin ekonomisine büyük katkıları olan kıymetli firmalarımızın değerli yönetimine ve emekçi kardeşlerimize misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum.”