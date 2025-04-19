Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderen Buğra Gökçe, "Hepsini çürüttük, şimdi yenisini bulmaya çalışıyorlar" dedi ve halka "Kulak asmayın" çağrısında bulundu.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajda, tutukluluğunun birinci ayında yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Gökçe, 30 gün içinde haklarında 56 iftira atıldığını belirterek, "Hepsini çürüttük, şimdi yenisini bulmaya çalışıyorlar" dedi. Halkı, ortaya atılan iddialara kulak asmamaya çağırdı.

"Tutuksuz Yargılama Mümkündü"

Gökçe, mesajında tutuksuz yargılanmanın mümkün olduğunu vurguladı. "Sn. Ekrem İmamoğlu, benim ve arkadaşlarımızın hak ve özgürlükleri gasp edileli yaklaşık bir ay oldu" diyen Gökçe, vatan sevgisiyle hareket ettiklerini ifade etti. Gökçe, “15,5 milyon insanın oy verdiği bir belediye başkanı ve ekibi olarak kaçmak gibi bir düşüncemiz olamazdı” dedi.

"56 İftirayı çürüttük"

İPA Başkanı, “30 günde hakkımızda @ibbtekzip hesabından derlenmiş verilere göre 56 yalan veya iftira atıldı. 24 saatte 1,8 iftira. Hepsini çürüttük, şimdi yenisini bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Suçlamaların büyük çoğunluğunun, görev yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi dönemine ait olduğunu belirtti.

"Özgürlük teminatı onurdur"

Özgürlüğün temelinin onur olduğunu vurgulayan Gökçe, “Biz onurlu insanlarız. Cumhuriyetimizin tüm vatandaşları gibi eşit ve özgür bireyleriz” dedi. Ayrıca, halkın düşünce özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, bu değerlerin korunması gerektiğini belirtti.

"İftiralara kulak asmayın"

Gökçe, "Bu insanların sözlerine asla kulak asmayın" çağrısında bulundu. Milletin kültürüne ve ahlakına yabancı anlayışlara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Gökçe, "Sandıkta birlik olacağız ve kazanacağız" dedi.

"Adalet ve hukukun üstünlüğü her zaman korunmalı"

Gökçe, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her zaman korunması gerektiğini vurgulayarak, "Geleceği birlikte kuracak, birlikte başaracak ve birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin açıklamalarının tamamı şöyle;

“BİZLER VATANIMIZI BIRAKIP NASIL KAÇARIZ?” “Sn. Ekrem İmamoğlu, benim ve arkadaşlarımızın hak ve özgürlükleri gasp edileli yaklaşık 1 ay oldu. Bu süreçte "tutuksuz yargılama" mümkündü. Hiçbirimiz kaçacak değildik. Biz bu vatana aşık insanlarız. Düşünün, 15,5 milyon vatandaşımızın oyunu alan Ekrem Başkan ve bizler vatanımızı bırakıp nasıl kaçarız?” ifadelerini kullanan Gökce, “Tam aksine bizi dünyanın neresine zorla gönderirlerse göndersinler denizleri aşar, sarp dağları, ovaları, çölleri karışlar gene güzel memleketimize döneriz.” dedi. “HEPSİNİ ÇÜRÜTTÜK, ŞİMDİ YENİSİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORLAR” Açıklamasının devamında, “Elbette özgürlüğü seviyoruz. Özgürlüğün teminatı onurdur. Biz onurlu insanlarız. Vatanımızı, bu güzel Cumhuriyeti, bu Cumhuriyetin bugün eşit ve onur sahibi olan 86 milyon kardeşimizi de seviyoruz. Tutsak olabiliriz ancak 86 milyon kardeşimizin dışarıda tutsak olmasına da hayır diyoruz. Herkesin korkmadan düşündüğü, yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. O yüzden kendisini bu ülkenin sahibi sanan, milleti de sadece kendisine kul ve köle olarak gören zihniyete karşı dimdik duruyoruz.” sözlerini ileten Gökçe, “30 günde hakkımızda @ibbtekzip hesabından derlenmiş verilere göre 56 yalan veya iftira atıldı. 24 saatte 1,8 iftira. Hepsini çürüttük. Şimdi yenisini bulmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı. Gökçe, “Şükür, alnımız ak, başımız dik. Şahsen bana 7 "suç eylemi" soruldu, 6'sında İzmir'de halkımıza İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak hizmet ediyordum, 1 soruda da açık ihale kararı verdiğimi ifade ettim. Soru soranlar bile sordukları sorudan utandılar. Hepimiz böyleyiz. Kıbrıs Gazisi babamın alın teri ne kadar temizse, Sn. Ekrem İmamoğlu başkanımızın alın teri de o kadar temiz, biz de o kadar temiziz.” söyleminde bulundu. “BUNLAR ÖYLE İNSANLAR NE YAZIK Kİ” Mesajının devamında, “Her 24 saatte 1,8 iftira atan, yalan söyleyen, bu güzel milletimizin verdiği vergiler, yetkilerle sefa süren, bu sefahati bırakmak istemeyenler ellerinden gelen her şeyi yapacak. Ne çare? Anketlere göre her 3 vatandaşımızdan 2'si söyledikleri yalan ve iftiralara inanmıyor. Sandık geldiği anda bu parantezi kapatacağını ifade ediyor.” açıklamasında bulunan İPA Başkanı, “Mertçe, yiğitçe sandıkta karşımıza çıkma cesareti gösteremeyenler var. Bunlar öyle insanlar ki ne yazık ki.” sözlerini sarf etti. Buğra Gökce, "Tanık ifadeleri, sarih VE SAHİCİ DELİLLERLE birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına EKSİKSİZ ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları suçsuzsa BERAATI, değilse tecziyesi MAŞERİ VİCDANA muvafık halde mutlaka ve olabilecek EN KISA SÜREDE temin edilmelidir" ifadelerini kullandı. “BU İNSANLARIN SÖZLERİNE ASLA KULAK ASMAYIN” “Değerli dostlarım, Milletimizin yüzlerce yıllık kültürüne, ahlakına ve terbiyesine yabancı bu insanların sözlerine asla kulak asmayın.” çağrısında bulunan Gökce, “Bizler nev zuhur bir topluluk değiliz. Aksine zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan bir milletiz. Adaleti de biliriz, hakkı da biliriz, hukuku ve üstünlüğünü de biliriz. Geleceği birlikte kuracak, birlikte başaracak ve birlikte kazanacağız.” açıklamasında bulundu. “Nasıl İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Adana'da başardıysak yine başaracağız. Sizleri seviyor, ailenizden bir insan olarak söylüyorum: Hepimizin tapusunun, diplomasının, hak ve özgürlüklerinin teminatı sandıktır, anayasadır.” ifadelerini kullanan Gökce, sözlerini “Egemenlik milletindir, Birlikte başaracağız!” ifadeleriyle noktaladı.