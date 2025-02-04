Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 94. yılı, düzenlenen törenlerle anıldı. Valilik önünde başlayan program, Aydın Tren Garı’nda devam etti. Atatürk’ün Aydın ziyaretlerinde vurguladığı değerler bir kez daha hatırlatıldı.

Tören, valilik önünde başladı

Kutlama programı, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayten Can, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Atatürk’ün Aydın’a gelişini simgeleyen tren karşılandı

Atatürk’ün Aydın ziyaretlerine ithafen süslenen tren, Aydın Tren Garı’na yanaştı. Trenden inen Aydın’ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Vali Yakup Canbolat’a sevgi bayrağı ve çiçek takdim etti. Törende halk oyunları ekibi de folklor gösterisi sergileyerek kutlamalara renk kattı.

Vali Canbolat, Atatürk’ün mirasına vurgu yaptı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı konuşmada Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet’in milletin büyük mücadelesiyle kazanıldığını vurguladı. Atatürk’ün Aydın’daki konuşmalarında dile getirdiği hedefler doğrultusunda güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.