Kadın voleybol milli takımımız, Paris'te Dominik Cumhuriyeti karşısında iyi bir oyunla maçı kazandı. 3-1

Önce birkaç cümle Dominik Cumhuriyeti için söylemek istiyorum. İzlediğim en enteresan takımlardan biri Dominik Cumhuriyeti. Dönem dönem durdurulamaz uzay voleybolu oynuyorlar. Güzel bir film izler gibi izliyorsunuz, sonra bir anda film kopuyor ve ortaokul düzeyi bir voleybol oynuyorlar. İyi oynadıkları süreyi uzatırlarsa daha sonraki turnuvalarda başarılı olacaklardır.

Gelelim Sultanlara...

İlk set sahada yok gibiydik. Rakip de oyuna iyi girdi. Ve ilk seti çok da mücadele etmeden verdik. Maçlar sabahın erken saatlerinde oynanıyor. Herhalde bizim kızlar ilk sette henüz kahvelerini içmemiş oluyorlar! İkinci sette kahve molası bitmiş olmalı ki kızlarımız oyuna döndüler!

Ama ne dönmek! Vargas ikinci setten itibaren Dominik Cumhuriyetini öyle bir dövdü ki, herhalde önümüzdeki birkaç günü pansuman yaparak geçirirler! Şaka bir yana Vargas muhteşem bir performans ortaya koydu. Smaç, blok,plase,smaç servis, savunma, voleybol neyi gerektiriyorsa hepsini kusursuza yakın bir şekilde sergiledi.Vargas Olimpiyat madalyasını çok istiyor! Vargas'ın dışında, Elif ve Gizem de sıradışı bir performans gösterdi. Kaptan Eda, Hande, İlkin de iyiydiler. Ebrar az süre aldı. Vargas'ın çok iyi oynaması nedeniyle az süre aldığını düşünüyorum. Ve Zehra...

Ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün herkes gördü. Son zamanlarda yumuşak karnımız olan, ortadan gelen hücumları çok iyi kapattı. Yaptığı bloklarla rakibin hevesini kırdı.

Maçın bir diğer önemli detayı servislerdi. Her iki takım da maçı kolaylaştıracak faktörün servisler olduğunun farkındaydı. Bu yüzden de riskli servisler kullanıldı. Normal olarak da çok servis hatası yaptılar. Fakat atılan iyi servislerde Atatürk'ün kızları iyi manşet alırken, rakip bunu pek başaramadı. Pasörümüz Elif'e iyi toplar gelince, o da bu topları genelde çok iyi yerlere yolladı ve bilhassa Vargas bunları skora yansıttı. Bu da maçı kazanmamızı sağladı.

Ben bu sabah, Kadın voleybol milli takımımızda, geçen seneki güçlü voleybolumuzun izlerini gördüm. Umarım arttırarak devam ederler. Dominik maçı bizim için ölçü değil. Daha zor maçlara hazır olmalıyız.

Bu akşam oynanacak İtalya-Hollanda Krallığı maçı grubun düğümünü çözecek mi göreceğiz. İtalya favori. Kazanırlarsa kolkola gruptan çıkarız. Ama ben Hollanda Krallığının oynadığı voleybolu çok beğendim. Bence bu maçı kazanmak için gerekli yetenekleri var. Tecrübe eksiklikleri ön plana çıkmaz ve İtalya'nın büyük silahı Eboli'yi durdururlarsa maçı kazanabilirler. O zaman İtalya ile tarihi bir grup finali bizleri bekliyor!

Atatürk'ün kızlarına ve Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden bütün sporcularımıza yürekten başarılar dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla...