Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’ndan geçiş için hazırlandı. Yarın gerçekleştirilecek etkinlikte, yat TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri’ne ait 7 gemi ile birlikte boy gösterecek.

Savarona yatının restorasyon süreci

Savarona yatının hikayesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yatın Deniz Kuvvetleri’ne kazandırılması önerisiyle başladı. Yat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredildi ve Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun talimatıyla üç alternatifli plan hazırlanarak Cumhurbaşkanına sunuldu. Ardından kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı.

Yatta Atatürk’e ait eşyalar korunuyor

Deniz Müzesi’ndeki Atatürk’e ait çeşitli objeler restorasyon sonrası Savarona’ya getirildi. Yatta, Atatürk’ün bornoz takımları, terlikleri, havlusu ve yatağı özenle muhafaza ediliyor. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, yatın altı güvertenin, 136 metre boyunda ve 5 bin ton ağırlığında olduğunu, donanmaların en büyük 5’inci gemisi statüsünde bulunduğunu söyledi.

Boğaz geçişine halk davet edildi

Tümamiral Yetkin, Boğaz geçişi ile ilgili açıklamada bulundu:

“13.30’da Sarıyer’den başlayacak geçişte 9 gemi, 17.00’de Dolmabahçe önlerinde Cumhurbaşkanımızı ve aziz Türk halkını selamlayacak. Tüm değerli halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz. Herkesin Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Savarona yatı, Türkiye’nin tarihi ve denizcilik mirasını yansıtarak, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak ve halka görsel bir şölen sunacak.