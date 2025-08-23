Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, alternatifli bir kadro oluşturma planları çerçevesinde girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda, genç futbolcu Deniz Gül’ü renklerine bağlamak isteyen yönetim, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.

Porto ile görüşmeler sürüyor

Porto, genç santrforu bonservisiyle göndermek istiyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, pazarlıkların olumlu tamamlanması halinde Deniz Gül’ü kiralık olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor.

Deniz Gül’ün kariyer geçmişi

Altyapısını İsveç’te tamamlayan Deniz Gül, Hammarby Kulübü’nde gösterdiği performansla adını duyurdu. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Porto’ya transfer oldu. Geçen sezon tüm kulvarlarda Portekiz ekibinin 24 maçında forma giyen genç santrfor, toplamda 656 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

Beşiktaş taraftarları, genç futbolcunun kısa süre içinde takıma katılmasını heyecanla bekliyor.